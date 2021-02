Spezia, Agudelo falso nueve contro il Milan? Italiano: "Lì può esprimersi bene"

vedi letture

Esame Milan per lo Spezia, con il tecnico Vincenzo Italiano che in conferenza stampa ha parlato anche della possibile soluzione Agudelo falso nueve: "Penso abbia fatto una grandissima prestazione per quello che gli abbiamo chiesto. Lui in quella zona di campo può esprimersi bene perché ha grande dinamismo, quando è spalle alla porta riesce a proteggere bene la palla, è bravo quando va in velocità e penso che quella possa essere una zona di campo dove lui può togliersi qualche soddisfazione. Lo fa da poco, si sta applicando, sta cercando di capire bene quello che può fare sia quando ha la palla sia quando non si ha. Sta dando grandissima disponibilità e secondo me in quella zona di campo gli va data continuità".

Clicca qui per rileggere tutte le parole di Vincenzo Italiano!