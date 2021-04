Spezia, c'è Nzola per la sfida contro il Genoa. Italiano: "Domani è una freccia nel nostro arco"

Quella di domani contro il Genoa potrà essere la partita di Nzola? E' questa una delle domande poste in conferenza stampa a Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia che alla vigilia dello spareggio salvezza contro il Genoa ha risposto così: "In funzione di queste tre gare avevamo messo in preventivo di gestire le forze e cercare di far ruotare qualche ragazzo. Domani Nzola torna a disposizione. E' un giocatore importante per noi. E' un giocatore che, se sta bene, ha qualità che, lo ha dimostrato, possono fare la differenza in questa categoria. Domani è una freccia nel nostro arco".

