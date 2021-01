Spezia, Italiano: "Agoumé e Piccoli hanno capito il nostro contesto. Felicissimo per la prova di squadra"

vedi letture

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, commenta nel post gara il pareggio raggiunto contro il Torino dopo aver giocato più di ottanta minuti in dieci uomini ai canali ufficiali del club ligure: "Il grande sacrificio che hanno messo in campo i ragazzi ci ha premiato, con una partita di grande cuore in cui è normale che fosse complicato proporre. Fa parte del gioco giocare compatti, difendere bene, non permettere all'avversario cadi creare palle gol e addirittura abbiamo creato opportunità che forse con un po' più di coraggio potevamo riuscire a buttare dentro. Dopo pochi minuti rimanere in inferiorità e portare a casa un pareggio ci dà grande soddisfazione".

Tanti giovani in campo, ma la squadra ha giocato da squadra molto matura:

"Sono contento soprattutto per i due ragazzi così giovani che offrono una partita così di sacrificio. Serve alla squadra, serve a loro per prendere fiducia ed è normale che quando hai un'asse centrale così giovane puoi concedere qualcosa ma puoi anche avere grande entusiasmo. Sono giovani di prospettiva che devono crescere, che hanno capito in che realtà si trovano e penso che oggi per quanto proposto sono entrambi promossi a pieni voti come tutta la squadra. Sono veramente felicissimo".

Se c'era la paura che lo Spezia potesse abbassare la guardia dopo le due vittorie, oggi ha avuto l'ennesima dimostrazione di che squadra siete:

"Io non penso che si debba avere il timore di un qualcosa del genere. Noi ci ricordiamo come è iniziato il campionato, sappiamo che le volte che otteniamo i risultati positivi dobbiamo continuare a lavorare per ottenerne altri e oggi abbiamo dimostrato come lo Spezia non possa cullarsi sui risultati importanti come le due vittorie precedenti. Il cammino è lungo, dobbiamo ancora correre. Questo punto è importante, continua la mini striscia positiva e ci permette di essere felici per quanto ottenuto e continueremo a lavorare, battagliare e uscire a testa alta come sin dalla prima giornata. Quanto fatto oggi è quello che speriamo di poter fare in futuro".

Avete esultato molto nel finale:

"Ottieni un punto così con questo spirito ed è come se ottenessi tre punti pesanti, penso sia lo stesso valore. Gioire è stato naturale, e poi nello spogliatoio Vignali ha chiesto scusa alla squadra che ha risposto con un applauso di grande corteggiamento e unione. Questo mi fa un immenso piacere. Sono errori che non vanno commessi perché complicano la gara ma va bene, continuiamo a lavorare forte come stiamo facendo per farci trovare pronti e guardiamo al futuro con grande soddisfazione".