Spezia, Italiano: "La positività di Provedel non ci voleva. Ma Zoet risponderà alla grande"

vedi letture

Sfida importante alle porte per lo Spezia. Domani pomeriggio la truppa di Vincenzo Italiano incontrerà al "Picco" il Benevento: "La positività di Provedel non ci voleva - ha detto il tecnico aquilotto alla vigilia del match - i ragazzi cercano di stare molto attenti, ma sono cose che possono succedere, accade a noi e anche ad altre squadre. Cerchiamo di essere perfetti, ma nessuno è immune in maniera totale. Domani schiereremo Zoet, ha recuperato dall'infortunio, si allena sempre con grande professionalità e sono sicuro risponderà con grande spirito. Parliamo di un portiere di esperienza e professionalità. Dispiace per Ivan, ma abbiamo dei sostituti all'altezza della situazione, così come lo è stato lui fino ad ora".

Clicca qui per rileggere tutte le parole Vincenzo Italiano!