Spezia, Marchizza: "La Roma un pezzo di vita per me. Sarà emozionante affrontarla"

Riccardo Marchizza, centrocampista dello Spezia, in vista della doppia sfida contro la Roma, sua ex squadra, in Coppa Italia prima e in campionato poi, ha rilasciato un'intervista a Il Secolo XIX: "Per me sarà strano affrontare i giallorossi da avversario, ma allo stesso tempo sarà anche emozionante. Per le la Roma è un pezzo di vita, loro hanno tanta qualità ma questo non ci deve frenare".