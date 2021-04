Spezia, Provedel: "Per vincere il nostro scudetto dovremo essere impeccabili e giocarci la vita"

Ivan Provedel, portiere dello Spezia protagonista della partita contro l’Inter, commenta ai microfoni di Sky il pareggio contro la capolista: “La partita di stasera, con questo risultato e al di là della prestazione, ci fa capire che dobbiamo fare al massimo cosa ci chiede il mister e metterci sempre qualcosa in più, perché è tosta come è successo domenica con la brutta sconfitta di Bologna. Contro queste squadre bisogna fare una partita perfetta e con un pizzico di fortuna abbiamo portato a casa un punto”.

Potevate provare a fare qualcosa in più?

“Ovviamente se l’Inter è prima c'è un motivo, sono forti. Per forza di cose abbiamo dovuto concedere qualcosa ma più che altro se lo prendevano loro. Tutto sommato abbiamo tenuto bene il campo, di occasioni pulite non ne hanno avute se non su un errore nostro. Dal punto di vista difensivo, anche se abbiamo concesso qualcosa in più, è stata una partita importante”.

Che errore non dovete commettere?

“Secondo me la cosa più importante è affrontare le partite come fatto oggi. Deve essere la partita della vita, senza essere troppo carichi e fare al meglio cosa ci viene chiesto ed essere impeccabili, perché come ci giochiamo la vita noi se la giocano anche gli altri. I dettagli faranno la differenza e spero riusciremo a fare ciò che si deve per portare a casa il nostro scudetto”.