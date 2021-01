Spezia, Saponara ritrova subito la Samp da ex: "Ha un allenatore che va molto sul pratico"

Prime parole da nuovo giocatore dello Spezia per Riccardo Saponara che al "Maradona" di Napoli ha fatto il suo debutto con la nuova casacca. Il nuovo trequartista degli Aquilotti ha risposto alle domande della stampa, soffermandosi anche sulla Sampdoria che ritroverà subito da ex: "La Samp è una squadra esperta, quadrata, con un allenatore che va molto sul pratico. E' una squadra che concede pochi spazi e che fa molto male quando riparte. Dovremo colmare quest'aspetto con grande lucidità, stando attenti a non regalare palloni sanguinosi per le loro ripartenze perché dietro concede poco e davanti ha giocatori di gamba, rapidi e tecnici per poter far male in campo aperto".

