Sponsor di maglia, caccia al dopo-Pirelli in casa Inter: Samsung in pole

vedi letture

In casa Inter sta per chiudersi un era, perché dopo ventisei anni Pirelli cesserà di essere lo sponsor di maglia. Da tempo è in corso la caccia al suo successore e, come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, dopo l'incontro tra il presidente generale di Samsung Electronics Seung-sik Choi e Zhang Jindong il colosso coreano è tornato in pole position. L'obiettivo di Suning è strappare un accordo da 30-35 milioni, che garantirebbero un surplus non indifferente rispetto ai venti (legati peraltro al raggiungimento di tutti i bonus) attualmente percepiti con Pirelli. I coreani hanno smentito le voci alla Reuters, ma secondo il quotidiano il meeting delle scorse settimane sarebbe stato il primo passo verso la firma.