Stadio Roma, no a Tor di Valle: pec di Eurnova al Comune per considerare inefficace la richiesta

Emergono novità dopo la rinuncia della Roma alla costruzione del nuovo stadio nell'area di Tor di Valle. Eurnova (società che ha acquistato i terreni) ha infatti inviato una email al Comune per tutelare le risorse pubbliche e private finora investite, con la domanda di considerare del tutto inefficace la richiesta del club giallorosso di rinunciare al progetto stadio di Tor di Valle dopo quanto emerso lo scorso 26 febbraio. Inoltre si riserva di agire per vie legali contro la Roma.

La Pec è stata inviata anche all'Assessorato all’Urbanistica, al Gabinetto del Sindaco, alla Direzione Generale, all'Avvocatura, alla As Roma e in copia conoscenza alla CPI Tor di Valle di Vitek, società utilizzata per l’acquisto dei terreni che ancora non può firmare la lettera in quanto il rogito con Eurnova sarà a fine marzo.