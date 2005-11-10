Stankovic jr farà di tutto per restare all'Inter. Avrebbe già detto no ad un approccio del Brentfod

Il futuro di Aleksandar Stankovic si prospetta uno dei temi più caldi dell'estate dell'Inter. Nella giornata di ieri i nerazzurri hanno esercitato il diritto di recompra da 23 milioni che detenevano nell'accordo con il Club Brugge e hanno riportato a Milano il centrocampista serbo figlio d'arte. Eppure la sua permanenza non appare così scontata.

A confermarlo è stato lo stesso presidente Marotta, ieri intervenuto a margine della presentazione dei calendari di Serie A, che su Stankovic jr, ha detto: "Abbiamo esercitato la recompra dopo che ha fatto una grande stagione. Stankovic è un giocatore importante dal punto di vista patrimoniale, poi vedremo quale sarà il suo futuro. L'obiettivo dell'Inter è prendere sempre più giovani importanti che possano crescere dal punto di vista patrimoniale e darci il loro contributo". Parole, che insomma, non smentiscono le voci che lo danno in uscita.

Molto però dipenderà dal parere di Cristian Chivu, che già lo ha avuto nelle giovanili e ora lo osserverà da vicino nel corso del ritiro estivo. D'altra parte però, ha fatto sapere Fabrizio Romano, l'obiettivo di Stankovic è quello di restare a Milano. Il classe 2005 farà di tutto per convincere la dirigenza a puntare su di lui e non è disposto ad accettare qualsiasi offerta arriverà in Viale della Liberazione. Nei giorni scorsi, ad esempio, si sarebbe mosso il Brentford, ma Stankovic avrebbe già declinato la destinazione, facendo sapere che potrebbe prendere in considerazione un addio all'Inter soltanto per un top club.