Stasera Juve-Inter, Conte pensa alla carta a sorpresa: Eriksen titolare con Brozovic e Barella

E se Antonio Conte questa sera stupisse tutti con Christian Eriksen titolare? Secondo le ultimissime indiscrezioni, vista la squalifica di Arturo Vidal, il danese è una seria ipotesi per l'Inter contro la Juventus. L'ex Tottenham agirebbe appunto come sostituto di Vidal, nel ruolo di mezzala con Brozovic e Barella nelle consuete caselle del centrocampo. L'alternativa è Gagliardini, ma nelle ultime ore sembrano in crescita le quotazioni di Eriksen per un centrocampo tutto qualità e fantasia. L'altra novità potrebbe essere a sinistra, con Darmian che sta scalando posizioni rispetto Perisic e Young (il più indietro dei tre nelle valutazioni).

