Stasera Juve-Porto, le ultime: tutto confermato dopo la rifinitura, un solo dubbio per Pirlo

Andrea Pirlo ha un solo vero dubbio, a poche ore dal fischio d’inizio di Juventus-Porto. Il tecnico bianconero non dovrebbe offrire sorprese per quanto riguarda la formazione di partenza, dalla rifinitura conclusa in tarda mattinata arrivano ulteriori conferme: davanti a Szczesny, sicure le presenze di Cuadrado, Bonucci e Alex Sandro. A centrocampo Ramsey e Chiesa sulle corsie, con il ritorno dal 1’ di Arthur e Rabiot, dietro la coppia d’attacco formata da Cristiano Ronaldo e Morata. Il dubbio, così, riguarda il difensore centrale da affiancare a Bonucci: è testa a testa tra il rientrante Giorgio Chiellini e Merih Demiral. Tutto, chiaramente, dipenderà dalle condizioni del capitano: l’incertezza verrà sciolta solo nel pomeriggio.

Qui Porto. Anche Conceicao deve fare i conti con alcuni elementi chiave in condizioni fisiche non ottimale. Davanti a Marchesin, il principale dubbio in difesa riguarda Pepe, non al meglio e insidiato dal rientrante Mbemba per un posto al fianco di Diogo Leite. Manafà e Zaidu i terzini. Ballottaggio, sempre per ragioni di forma, tra Corona e Diaz. Pressoché sicuri del rispettivo posto tra i titolari, dalla cintola in su: Otavio, Uribe, Sergio Oliveira, Taremi e Marega. Il tutto a meno di un capovolgimento del modulo: i lusitani anche in passato hanno occasionalmente adottato uno schieramento difensivo a cinque e non è del tutto escluso che Conceicao possa pensarci stasera.