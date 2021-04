Stavolta niente caso, ma Ronaldo esce ancora stizzito dal campo: serata ben poco super

Questa volta, nessun caso maglietta. Anche se il risultato è lo stesso ed esce dal campo di nuovo senza il bianconero addosso. Ma con parecchia frustrazione, in compenso. Serata da dimenticare, in quella tutto sommato felice della Juventus, per Cristiano Ronaldo. Peggiore in campo, per distacco. A terra e fiacco sulla punizione di Brugman, così diversa eppure così simile sotto questo profilo a quella di Sergio Oliveira qualche tempo fa. Fuori tempo e mai incisivo nell’area dei ducali, che pur dovrebbe essere un facile terreno di caccia per uno come lui. Bene solo la partecipazione al 2-1, male tutto il resto. Dopo 72 ore nelle quali dodici squadre hanno pensato di scalare l’Olimpo del calcio e mettere fornelli a invito per tutti gli altri, forgiando una competizione che sembrava fatta su misura per CR7, il portoghese ha salutato stizzito e ammonito una serata ai confini della mediocrità. Non ci ha detto cosa pensa della Superlega, ma di sicuro è stato bene poco super. Per una volta, non la prima.