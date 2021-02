Stavolta sembrano davvero gli ultimi giri di valzer: Giroud e il Chelsea, finale annunciato

Da anni vicino all'Italia, Olivier Giroud continua a giocare e segnare a Londra. Già nove le reti stagionali, di cui tre in Premier League, ben cinque in Champions e una in EFL Cup. La doppia cifra s'avvicina e andrebbe già a pareggiare la quota raggiunta nell'ultima annata. 37 marcature totali in 108 presenze coi Blues, 177 su 434 in carriera, difficile che raggiunga quota 100 in Premier League almeno in questa stagione: è a 89 e nelle gerarchie di Lampard prima e di Tuchel ora non è primo violino. Così l'addio si avvicina. Stavolta davvero.

Via a zero Già nella passata stagione Giroud voleva venire in Italia, ma Marina Granovskaia, plenipotenziaria decisionista dei Blues, aveva bloccato la sua cessione a gennaio. Poi il Chelsea aveva sfruttato l'opzione unilaterale per prolungarne di un anno la permanenza in Blues. Solo che è stata l'ultima volta, nell'estate che verrà non ci sarà più questa chance. E per Giroud sono gli ultimi giri di valzer a Londra. Forse.