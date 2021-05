Stellini non elimina i dubbi sul futuro di Conte: "Allenatore top, anche i progetti devono esserlo"

vedi letture

Cristian Stellini, vice-allenatore dell'Inter, ha parlato così a DAZN del futuro di mister Conte e di tutto il suo staff: "Se questo progetto può continuare, per tutti, si può andare avanti. Noi saremmo felicissimi... Ma quando hai un allenatore top e di alto livello, anche i progetti devono esserlo", le sue dichiarazioni durante i festeggiamenti per lo Scudetto che non sciolgono i dubbi sulla permanenza (o meno) in nerazzurro del tecnico ex Juventus.