Stendardo sul Benevento: "Difficoltà in difesa, ma domenica col Cagliari servirà serenità"

vedi letture

Ospite di 'Ottochannel', l'ex difensore Guglielmo Stendardo ha così commentato il finale di stagione del Benevento, squadra attualmente terzultima in classifica dopo l'ultimo turno di campionato: "Il Benevento sarà chiamato a dare il massimo fino alla fine. La situazione non è bella, ma se la giocherà con Cagliari e Torino per evitare la serie B. Il girone d'andata è stato strepitoso, attualmente ci sono delle difficoltà in fase difensiva. Quella di domenica è una partita importante perché si giocherà con una diretta concorrente. La squadra dovrà andare in campo con la giusta serenità, consapevole che ha delle ottime qualità e che ha mostrato più volte nell'arco della stagione. Sarà importante, ripeto, stare attenti e concentrati in fase difensiva. Credo che per un calciatore queste siano le partite più belle da giocare. Benevento-Cagliari sarà una sfida cruciale che potrebbe avvicinare questi ragazzi alla salvezza. Non dimentichiamo i risultati raggiunti con Inzaghi, bisogna guardare con fiducia al futuro".