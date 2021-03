Storie e finali diversi: Douglas Costa, De Sciglio e Rugani. Che ne sarà dei prestiti Juve

Prestiti con destini diversi. Lontani dalla Juventus, perché l'avventura sembra terminata per tutti e tre, ma il percorso che stanno facendo Douglas Costa, Daniele Rugani e Mattia De Sciglio presuppone storie e futuri differenti. Il tedesco rientrerà dal prestito al Bayern Monaco: i bavaresi hanno deciso di non riscattarlo, perché tra infortuni e un rendimento altalenante, non è riuscito a incidere nella stagione del ritorno. Ora l’esterno offensivo è richiesto fortemente dal Gremio, il club che lo ha lanciato nel calcio. I bianconeri sarebbero anche d’accordo, ma la grande incognita riguarda lo stipendio: per tornare in Brasile, Douglas (legato alla Signora da un contratto fino al 2022) dovrebbe ridursi in maniera decisa l’ingaggio.

De Sciglio vuol restare Sta andando bene l'avventura francese per Mattia De Sciglio, anche lui in scadenza 2022, felice al Lione e pronto a restarci. Quotazioni più bassa, ingaggio spalmabile: l’OL pensa all’acquisto. Lo ha spiegato anche lo stesso giocatore e la strada sembra spianata. Invece non è andata bene al Rennes per Daniele Rugani: già rientrato dalla Ligue 1, è ora al Cagliari. In Sardegna è titolare fisso e convincente ma guadagna oltre 3 milioni fino al 2024: i discorsi sono prematuri, i sardi prima devono centrare la salvezza.