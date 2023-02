Striscione in Sud contro Zaniolo: "Baciare quella maglia significa non tradirla. La Roma è sacra"

vedi letture

Nel corso del match contro la Cremonese, nella Curva Sud - cuore pulsante del tifo giallorosso - à stato esposto uno striscione con chiaro riferimento a Nicolò Zaniolo: "Per noi indossare quella maglia vuol dire onorarla, per noi baciare quella maglia significa non tradirla. L’As Roma è sacra".