Strootman ritrova la Serie A dopo 2 anni e mezzo. Come erano andate le 5 stagioni alla Roma

Kevin Strootman è pronto per dare il via alla sua seconda avventura in Serie A. In queste ore il centrocampista olandese è sbarcato a Genova per firmare con i rossoblù, un rinforzo importante e d'esperienza per la corsa salvezza della squadra di Ballardini. Strootman torna così in Italia dopo 2 anni e mezzo dal suo addio, datato agosto 2018, quando scelse di vestire i colori dell'Olympique Marsiglia. Prima di quel giorno, Strootman aveva indossato la maglia giallorossa per 5 stagioni, anche se due di queste fortemente viziate dai gravi infortuni al ginocchio sinistro. Complessivamente, comunque, quella giallorossa è stata senza dubbio la sua esperienza più duratura e più produttiva, come dimostrano i 13 gol e 19 assist in 131 presenze.