Strootman saluta il Marsiglia, 25 minuti in campo per l'ex Roma. Ora lo attende il Genoa

Venticinque minuti in campo per Kevin Strootman in quella che potrebbe essere stata l’ultima presenza con la casacca dell’Olympique Marsiglia. Il centrocampista olandese è stato inserito da André Villas-Boas nel secondo tempo al posto di Kamara, senza riuscire a incidere nel match terminato 0-0 contro il Dijon. Nella giornata di oggi il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha confermato che l’ex Roma è ormai a un passo: manca soltanto il rito delle visite mediche. Al suo posto arriverà in Francia Pol Lirola, per cui la trattativa con la Fiorentina è ormai avanzata. Strootman, intanto, si prepara alla sua seconda avventura in Serie A, dove non è riuscito a incidere quanto avrebbe voluto anche per colpa dei tanti problemi fisici che lo hanno afflitto.