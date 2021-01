Stroppa verso Inter-Crotone: "Conte ha avuto 10 giorni per preparare questa gara"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Inter, l'allenatore del Crotone Giovanni Stroppa ha sottolineato anche la differenza di giorni a disposizione rispetto ai nerazzurri per preparare la sfida. Queste le sue parole in merito: "Non ho dubbi, i ragazzi si sono allenati bene e siamo in grado di fare una buona partita. Contro però avremo una squadra che non viene da turni infrasettimanali, che ha avuto dieci giorni per preparare la partita con il Crotone e quindi sarà ancora più impegnativa".