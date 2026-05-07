TMW Sulle orme di Xhaka... cosa farà Gasp con Romano? Molto serio l'interesse del Bologna

Nome e cognome italianissimi, Alessandro Romano rischia di diventare presto un rimpianto per la nostra Nazionale. Il centrocampista classe 2006 nato a Winterthur, in Svizzera, e dotato di doppio passaporto fino a questo momento non ha mai avuto dubbi sulla nazionale in cui giocare, anche se dal 2022 la sua carriera s'è sviluppata in Italia, nel settore giovanile della Roma. Anche se l'Italia per lui può ancora essere una possibilità. "Giocare per la nazionale maggiore svizzera è sicuramente un obiettivo, è per quello che lavoro", disse a inizio anno in una intervista a 'Ticinonline'. "E dovesse chiamarti Gattuso? Al momento non ci penso proprio, quello che succederà in futuro lo vedremo più in là". Nel frattempo Gattuso ha fatto un passo indietro e Romano - fin qui arrivato fino all'Under 20 svizzera - può ancora decidere in un senso o nell'altro. DI sicuro il riferimento del centrocampista classe 2006 è chiaro e anche questo è elvetico: "Il mio esempio è Granit Xhaka". Prima di lui c'era papà Umberto, oltre 200 presenze nel campionato svizzero tra gli anni '90 e duemila.

Romano a gennaio s'è trasferito in prestito allo Spezia e domani molto probabilmente giocherà l'ultima partita con la maglia degli aquilotti. La speranza è quella di evitare la retrocessione diretta dopo il 2-2 contro il Venezia acciuffato nel finale, ma l'aggancio alla zona play-out a 90 minuti dal termine sembra oggettivamente molto, troppo complicato.

Conclusa questa avventura il calciatore classe 2006 tornerà alla Roma e poi col club giallorosso deciderà il dà farsi. Lo deciderà soprattutto Gian Piero Gasperini che nella prima parte di stagione l'ha fatto anche esordire in Serie A. Pochi minuti contro Lecce e Sassuolo prima di quel prestito allo Spezia che sta portando in dote tanta esperienza. Diciotto presenze in poco più di tre mesi.

Dovesse la Roma decidere di cederlo, Romano in estate potrebbe contare su diversi club pronti ad acquistarlo. Tra questi c'è sicuramente il Bologna, con Giovanni Sartori che lo tiene d'occhio una settimana sì e l'altra pure ed è pronto a coinvolgerlo nel progetto Bologna. L'interesse è serio, ma tutto passerà dalle intenzioni della Roma. Anche per capire eventualmente a che prezzo il club giallorosso è pronto a sedersi attorno a un tavolo per trattare la sua cessione.