Baldini alla Spezia per Mascardi e non solo. Seguito anche l'italo-elvetico Romano per l'U21

Il tecnico dell’Under 21 italiana Silvio Baldini in vista della sfida contro la Macedonia del Nord, valida per le qualificazioni all’Europeo di categoria, in programma giovedì 26 marzo ad Empoli è in giro per vedere da vicino i giocatori da convocare e sabato pomeriggio ha fatto visita allo Spezia in occasione della sfida fra i locali e il Monza. Lo riferisce Il Secolo XIX.

Baldini ha chiesto informazioni a Roberto Donadoni sul portiere Diego Mascardi, scivolato in panchina a gennaio con l’arrivo di Boris Radunovic, che potrebbe comunque essere convocato e far parte del gruppo azzurro per le prossime gare, ma non solo. Il tecnico starebbe infatti seguendo un altro giovane aquilotto come Alessandro Romano.

Il classe 2006, arrivato in prestito dalla Roma, potrebbe infatti essere convocato da Baldini che in questo modo lo strapperebbe alla Svizzera. Nonostante le chiare origini italiane infatti Romano è nato a Winterthur, nel Canton Zurigo, e finora ha sempre rappresentato gli elvetici a livello di selezioni giovanili dall’Under sedici con cui ha esordito nel 2021 fino all’Under 20 con cui ha giocato una sola volta nell’ottobre dello scorso anno. Romano è diventato un punto fermo del centrocampo di Donadoni essendo sceso in campo in dieci occasioni, di cui ben sette volte da titolare. La sua crescita – seguita con attenzione anche dalla Roma – ha colpito Baldini che ora proverà a convincerlo a scegliere la maglia azzurra anziché quella rossocrociata.