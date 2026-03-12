Romano: "Ho scelto lo Spezia per il progetto. Italia U21? Sono svizzero, ma non si sa mai"

Intervenuto nella serata di ieri alla trasmissione ‘Radio Picco’ in onda su RLV – la radio a colori il centrocampista dello Spezia Alessandro Romano ha parlato della sue esperienza con la maglia dei liguri dove spesso è affiancato a un altro giovanissimo come Comotto: “Sono contentissimo di essere qui, siamo una squadra sana, giovane, ma con motivazioni alte e la prima volta al Picco è stata speciale. Si vede che i tifosi ci tengono tantissimo e noi vogliamo andare forte in campo per vincere le partite. - spiega il centrocampista – Sono arrivato qui per crescere e aiutare la squadra, sono contento del mio minutaggio e provo a dare sempre il massimo. Comotto? Non ci siamo solo noi due in mezzo al campo, siamo tanti e tutti servono perché ci sono tante partite ravvicinate e servono forze fresche”.

Romano si sofferma poi sugli insegnamenti di Gasperini a Roma, club che ne detiene il cartellino: “Mi ha aiutato tanto, volevo fare il ritiro con la Roma per crescere e fare esperienza fra i grandi. Poi è arrivato il momento dello Spezia, posso dire che mi sono sentito pronto fisicamente e tecnicamente e spero si veda in campo. - prosegue il classe 2006 come riporta Cittadellaspezia.com - Conosco le mie qualità e sento la fiducia dei compagni, questo mi fa stare tranquillo e poi con giocatori forti è più facile giocare e noi ne abbiamo tanti. Imparo da tutti i giocatori di centrocampo, guardo a Cassata, che purtroppo ci manca tanto, come a Bandinelli, ma osservo anche Hristov che è un capitato e un grande leader”.

Spazio poi alla corsa salvezza: “Il momento è delicato e lo sappiamo da settimana, ma la vittoria contro il Monza ci ha fatto bene e dato autostima. Venerdì c’è il Modena e il nostro focus è su quella gara. Perché ho scelto lo Spezia? Non c’è una motivazione specifica, sicuramente mi ha convinto il progetto, ho parlato tanto con la società. Il momento difficile ti fa crescere, come giocatore e squadra. Non ho pensato alla classifica, volevo venire per aiutare la società a fare bene”.

L’ultimo pensiero è per l’eventuale convocazione da parte dell’Under 21 italiana che potrebbe ‘strapparlo’ alla natia Svizzera: “In questo momento non ci penso, sono concentrato al massimo sullo Spezia. Al momento sono un nazionale svizzero, sono contento lì, ma non si sa mai”.