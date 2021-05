Super ingaggio, benefici fiscali e poche offerte: così Ronaldo può rimanere alla Juve

I tifosi dello Sporting lo sognano di ritorno in Portogallo, ma il futuro di Cristiano Ronaldo dovrebbe essere ancora alla Juventus. Ne scrive La Gazzetta dello Sport, che analizza i tanti motivi per cui il fuoriclasse lusitano alla fine dovrebbe scegliere di rimanere in bianconero. Su tutti, ingaggio e aspetto fiscale: difficile trovare ora un club che garantisca a CR7 i 31 milioni netti a stagione percepiti a Torino. In più, è ben noto il regime agevolato di cui può godere rimanendo in Italia. Infine, a oggi le sirene delle squadre accostate, dal Real Madrid al Manchester United passando per il Paris Saint-Germani, non starebbero cantando con particolare insistenza.