Super Lecce, Siebert sblocca al Maradona dopo 3': subito in salita il match del Napoli

Inizio straordinario del Lecce al Maradona. La squadra di Eusebio Di Francesco ha approcciato benissimo la sfida e sblocca con Siebert: la pressione costante porta a un calcio d'angolo battuto dalla destra, su cui il difensore svetta più in alto di tutti e non lascia scampo a Meret.

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