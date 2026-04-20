Lecce, Siebert: "Il nostro obiettivo è rimanere in A, vogliamo riuscirci"

Quattro sconfitte consecutive, un solo gol segnato e otto subiti. Il Lecce di Eusebio Di Francesco arriva alla 33ª giornata con l’acqua alla gola. Al Via del Mare arriva la Fiorentina, reduce da due vittorie di fila e con un più 8 sulla zona retrocessione. I salentini, invece, sono ultimi e hanno bisogno di punti per uscire dal baratro. L’ultima vittoria contro i viola risale alla stagione 2023-24 (3-2), e il precedente dell’andata – 1-0 firmato Medon Berisha – dà ancora speranza. Tra i difensori giallorossi, c’è un volto nuovo che sta piano piano conquistando spazio: Jamil Siebert, arrivato ad agosto 2025, ha vissuto un inizio complicato, ma ora si sente parte integrante di questo gruppo. Pochi istanti prima del calcio d’inizio, il centrale tedesco ha risposto alle domande dei microfoni di DAZN.

"Siamo molto dedicati a lavorare per il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è rimanere in Serie A. Ovviamente oggi questa partita è molto importante per noi come giocatori, ma anche per il club, per la città, per le persone che vivono qui, per le persone che vengono a giocare. E vogliamo mostrare loro oggi che stiamo giocando per loro. È stato un periodo, un inizio di avventura non facile per me, ma poi con il lavoro ho iniziato a essere importante anche per tutto questo contesto".