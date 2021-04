Super rimonta Sampdoria: dallo 0-1 al 3-1. Hellas sconfitto a Marassi dai cambi di Ranieri

vedi letture

Grazie a un secondo tempo super e ai cambi azzeccati di Ranieri la Sampdoria porta a casa tre punti contro un Hellas Verona che aveva praticamente dominato il primo tempo sfiorando pure il raddoppio.

Partenza sprint dell’Hellas che crea fin da subito pericoli dalle parti di Audero facendo incetta di corner, ma la Sampdoria risponde per le rime pressando alto, riconquistando palloni nella metà campo avversaria e cercando di schiacciare la squadra veneta. Zero parate, ma ritmo subito altissimo e la sensazione che il gol possa arrivare da un momento all’altro nell’avvio della sfida di Marassi. È l’Hellas a creare di più, ma anche a mancare di freddezza nell’area avversaria con sia Lasagna sia Salcedo che ritardano il tempo del tiro facendosi chiudere dalla difesa blucerchiata. La prima parata di Audero infatti arriva solo al 10° su un cross di Zaccagni sporcato da Yoshida. Il gol arriva al 13° con una punizione perfetta dal limite di Lazovic che mette sopra la barriera e batte un incolpevole Audero. La risposta dei padroni di casa non tarda ad arrivare con Verre che impegna, anche grazie a una deviazione, Silvestri al 16°. È però l’Hellas ad avere le occasioni migliori con Zaccagni e Salcedo che però di testa non riescono a far male ad Audero. L’Hellas fa la gara, mentre la Samp si difende con qualche affanno per poi cercare di ripartire riuscendo a fare breccia solo al 37° con La Gumina che lancia Damsgaard per vie centrali: perfetta, seppur con qualche rischio, la chiusura energica di Sturaro sul danese. La Samo comunque fatica a creare pericoli con la difesa alta dell’Hellas che spesso anticipa La Gumina e Verre impedendo che riescano a innescare i tagli degli esterni.

I padroni di casa cambiano l’attacco nell’intervallo con gli ingressi di Gabbiadini, Candreva e Keita e dopo neanche un minuto gli ultimi due creano i presupposti per il pari: cross dell’esterno per il numero 10 che gira al volo trovando la respinta di Dawidowicz, la palla però finisce sui piedi di Jankto che di potenza da posizione defilata realizza. Poco dopo è ancora l’asse Keita-Jankto a sfiorare il raddoppio con Silvestri che fa un vero miracolo sul ceco evitando il peggio. È la squadra di Ranieri a fare la gara nella ripresa con l’Hellas che deve arretrare e chiudersi cercando poi di ripartire, ma senza quella velocità e incisività vista nella prima frazione. Al 73° arriva così il sorpasso: Candreva lancia Keita che viene affondato in area da Tameze, sul dischetto va Gabbiadini che realizza con freddezza spiazzando Silvestri. La Samp però non si ferma e a dieci dalla fine trova il tris con Thorsby bravo ad anticipare Silvestri, che esce malissimo, e di testa mandare il pallone in fondo alla rete. Nel finale l'Hellas ci prova soprattutto con Dawidowicz che però prima sbatte su Audero e poi sul palo.