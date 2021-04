Superlega finita, la guerra continua: Florentino Perez punta alla causa davanti all'antitrust

La Superlega è finita prima ancora di nascere, ma la vicenda non è certo chiusa qui. Anzi, i continui attacchi di Aleksander Ceferin da un lato e Florentino Perez dall’altro nascondo una battaglia legale non da poco conto che riguarda il futuro del calcio europeo. Ne scrive il Corriere della Sera: la società European Superleague Company SL è tuttora esistente, pur senza un vero scopo a oggi, ed è per questo che da un lato il presidente UEFA la attacca, mentre quello del Real Madrid ricorda ai club che l’hanno fondata come siano legati da un contratto vincolante. L’obiettivo di Perez, sfumato il progetto Superlega (al netto di eventuali strascichi legali tra i club) diventa così una causa da portare all’antitrust, prima spagnolo e poi europeo. Il numero uno del Real ha infatti nel mirino il doppio ruolo dell’UEFA, che da un lato fa le regole e punisce chi non le rispetta, mentre dall’altro organizza le competizioni e soprattutto ne gestisce i proventi. Un doppio ruolo non esistente in tutti gli sport e che Florentino vorrebbe picconare. La sentenza cautelare del tribunale di Madrid è un primo passo, la vicenda sarà lunga e complicata, ma anche un bel problema per l’UEFA.