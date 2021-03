Svezia-Georgia, formazioni ufficiali: riecco Ibrahimovic, quattro anni e nove mesi dopo

Di seguito le formazioni ufficiali di Svezia-Georgia, valida per il Gruppo B di qualificazione europea ai Mondiali di Qatar 2022. È Zlatan Ibrahimovic la grande attrazione della serata, la più grande stella del calcio svedese torna dopo quattro anni e nove mesi in nazionale. Presenza numero 117, giocherà al fianco di Isak, considerato il "nuovo Ibra":

SVEZIA (4-4-2): Nordfeldt; Lustig, Lindelof, Helander, Augustinsson; Kulusevski, S. Larsson, Olsson, Claesson; Ibrahimovic, Isak. All. Andersson.

GEORGIA (4-2-3-1): Loria; Giorbelidze, Chabradze, Kashia, Dvali; Kankava, Kvekveskiri; Lobhanidze, Aburanja, Kvaratskhelia; Kvilitaia. All. Sagnol.

ARBITRO: Bastien (Francia)