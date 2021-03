Svezia, nulla di grave per Ibrahimovic: la seduta individuale era già stata concordata

Nulla di grave per Zlatan Ibrahimovic, che ha lasciato l'allenamento della Svezia dopo appena 15 minuti. Come riporta Sport Expressen infatti, era previsto che l'attaccante del Milan si allenasse solo in parte col gruppo. L'addetto stampa della nazionale svedese fa sapere che era già stato concordato che oggi l'attaccante del Milan, dopo una breve parte di allenamento in gruppo, avrebbe svolto una seduta individuale.