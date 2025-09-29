Svilar valeva lo sforzo estivo fatto dalla Roma. Ora è il miglior portiere della Serie A

Se qualcuno avesse avuto bisogno di una nuova conferma, Mile Svilar l'ha data anche ieri. Come già spesso gli è capitato da quando è diventato il numero uno nella Capitale, il portiere dal doppio passaporto serbo e belga si è rivelato un fattore decisivo per consegnare i tre punti alla sua squadra, riuscendo a farsi muro umano e utilizzando pure parti del corpo meno consone per un portiere come la faccia.

Alla luce del solo gol subito nei primi 360 minuti di questa Serie A da Svilar, assume ancor più valore lo sforzo estivo fatto dalla Roma. In settimane nelle quali regnava l'incertezza attorno al futuro di uno Svilar nel frattempo corteggiato da realtà del massimo livello nel calcio europeo come Chelsea e Bayern Monaco e pure dal suo ex allenatore Mourinho, che lo avrebbe voluto al Fenerbahce. Alla fine però la Roma ha tenuto duro, rialzando la proposta fino ai 4 milioni di euro netti all'anno che hanno portato alla fumata bianca per il rinnovo.

Quella di ieri nel 2-0 della Roma contro l'Hellas Verona è stata l'ennesima prestazione di grande livello di Mile Svilar negli ultimi mesi. Voto 7 per il portiere giallorosso, nelle pagelle del match realizzate da TMW. Con la seguente motivazione: "Se la Roma si conferma una delle migliori difesa in circolazione, lo deve anche al suo portiere. Distribuisce un miracolo per tempo su Orban, tenendo a galla i suoi in momenti complicati".