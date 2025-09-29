A Monopoli torna Massimo Cerri. Sarà il nuovo Responsabile dell’Area Scouting
Gradito ritorno in casa Monopoli, perché in biancoverde si vede nuovamente Massimo Cerri, che stavolta andrà a ricoprire il ruolo di Responsabile dell’Area Scouting del club. Un ritorno fortemente voluto sia dal presidente Francesco Rosiello che dal Ds Marcello Chiricallo, che a tal proposito ha così parlato: "Il ritorno di Massimo Cerri nei quadri dirigenziali del Monopoli è stata una mia volontà, avallata dal presidente Rossiello. Cerri è professionista esperto e competente, si occuperà di un'area, quella dello scouting, che è ormai di grande rilievo per tutti i club".
Intanto, ecco il comunicato:
"La SS Monopoli 1966 comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile dell’Area Scouting a Massimo Cerri.
Già calciatore del Gabbiano per quattro stagioni in Serie C1, tra il 1985 e il 1989, già capitano del Monopoli nella stagione 1988-1989, già responsabile dell'Area Tecnica biancoverde dal 2019 al 2020, in carriera Cerri ha lavorato anche con Piacenza, Cosenza, Alessandria, Catanzaro e Brindisi.
In maglia biancoverde ha collezionato 142 presenze (12esimo nella classifica all time per i tornei Pro, 21esimo nella classifica all time di tutte le categorie) e 22 gol (ottavo nella classifica all time per i tornei Pro).
Bentornato Massimo!".
Queste, infine, le parole del prima citato presidente: "Oltre alle competenze indiscusse, siamo felici di accogliere nuovamente a Monopoli quella che resta una figura importantissima nella storia del Gabbiano sia da calciatore che da dirigente".
