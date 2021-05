Tacconi vota Pirlo: "Il bilancio mi sembra ottimo: è giusto per ripartire in futuro"

A IlBianconero, Stefano Tacconi vota per la conferma di Andrea Pirlo alla Juventus. "Il bilancio mi sembra ottimo, nonostante le difficoltà dell'annata. Pirlo ha centrato la Champions e due Coppe, questo è giusto per ripartire con lui in futuro. La società saprà cosa fare, saprà decidere se cambiare o se tenerlo. Gli errori fatti in stagione aiuteranno in futuro questa società: spero in un futuro migliore".