Taibi: "Donnarumma sarà presto il numero uno al mondo. Stasera Milan favorito"

Massimo Taibi, ex portiere ora dirigente e doppio ex di Milan e Manchester United, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida di Europa League di questa sera: "Il Milan è favorito dopo il risultato dell'andata ma non c'è niente di scontato. La differenza la faranno i dettagli". Poi parlando di Donnarumma: "Oggi è tra i cinque portieri più forti al mondo, presto sarà il numero uno. È un fuoriclasse e i fuoriclasse decidono le sfide come quella di stasera".