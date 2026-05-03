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Tare flirta con l'obiettivo Ismael Koné nel pre di Sassuolo-Milan: "Ha caratteristiche importanti"

Tare flirta con l'obiettivo Ismael Koné nel pre di Sassuolo-Milan: "Ha caratteristiche importanti"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 15:15Serie A
Giacomo Iacobellis

Nel pre-partita di Sassuolo-Milan, il direttore sportivo rossonero Igli Tare è stato interpellato anche sul futuro del Diavolo e sull'obiettivo di mercato Ismael Koné, che gioca proprio tra le fila neroverdi. Queste le sue dichiarazioni a DAZN: "Koné ha fatto bene con il Sassuolo, così come l'intera squadra. Ha caratteristiche importanti, conosce i livelli alti avendo fatto bene in Francia. Potrebbe essere un uomo mercato per loro”.

Sul futuro con mister Allegri, Tare ha aggiunto: "C'è grande sintonia tra tutte le parti, ogni settimana facciamo un pranzo insieme o un incontro a Casa Milan con il mister e Furlani. Sappiamo cosa dobbiamo fare per la prossima stagione e dove intervenire".

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan: Koné è titolare nella mediana neroverde
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupinan; Nkunku, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, De Winter, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Loftus-Cheek, Pulisic, Fullkrug, Gimenez. Allenatore: Massimiliano Allegri.

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