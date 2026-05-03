Milan, Tare: "Con Allegri progettiamo il futuro, con un occhio anche al vivaio"

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ai microfoni di Dazn ha presentato così il match contro il Sassuolo: “Koné ha fatto bene con il Sassuolo, così come l'intera squadra. Ha caratteristiche importanti, conosce i livelli alti avendo fatto bene in Francia. Potrebbe essere un uomo mercato per loro”. Sul futuro con Allegri: "C'è grande sintonia tra tutte le parti, ogni settimana facciamo un pranzo insieme o un incontro a Casa Milan con il mister e Furlani. Sappiamo cosa dobbiamo fare per la prossima stagione e dove intervenire".

Potrebbero rientrare alla base giovani italiani? C'è l'intenzione di riformare lo zoccolo duro italiano?

"Assolutamente sì, ma penso di fare un ottimo lavoro anche con i calciatori che vengono dal settore giovanile. Ci sono diversi elementi che si sono allenati con la prima squadra, abbiamo un occhio di riguardo particolare".

Si lavora anche per un modulo eventualmente diverso?

"Sì, anche. Guardando le caratteristiche dei calciatori che possono permettere alla squadra di giocare in una maniera diversa. Ci aspetta una stagione importante, dobbiamo costruire una squadra di qualità e che sappia fare più moduli".