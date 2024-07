Tchaouna saluta la Salernitana e passa alla Lazio: "Capitolo chiuso non come speravamo"

Con un post pubblicato sulla sua pagina Instagram, l'ex attaccante della Salernitana - ora alla Lazio - Loum Tchaouna ha voluto mandare un saluto alla società granata:

"Un capitolo che si chiude non come speravamo ma Dio ha un piano migliore per noi. Ringrazio di cuore tutta la società (lo staff tecnico, i dirigenti, i soci, i tifosi, nonché i miei compagni) per tutto quello che mi ha insegnato e dato in questa stagione! Vi auguro il meglio nel prossimo futuro perché ve lo meritate".