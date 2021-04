Tebas: "Infantino mi preoccupa. I fatti della Superlega non corrispondono a ciò che ha detto"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, sulla questione Superlega: "I club sono già stati sanzionati dai loro tifosi, specialmente quelli inglesi. Anche le altre società sono state giudicate dal calcio e da tutta la politica europea. Questi club hanno ricevuto un no secco da parte della politica. Penso a figure illustri come Boris Johnson, Draghi, Macron e il presidente del Portogallo. Sono tutti espressamente contrari a questa competizione. Questi club sono stati puniti a livello di reputazione".

"Il ruolo di Infantino mi preoccupa. Il discorso che ha fatto all'assemblea della UEFA è stato molto convincente. Da quello che so però i fatti della Super League non corrispondono a quello che dice. Vorrei che Infantino prendesse una posizione più chiara. I 12 club della Superlega dicono che Infantino li sosteneva. Quindi ora dovrà dichiarare che i club hanno mentito e dovrà farlo chiaramente. Molti club e lo stesso Ceferin credono in Infantino più di me, ma lui mi preoccupa".