Tegola Kumbulla: stagione finita per il difensore della Roma. Lesione al menisco esterno

vedi letture

Brutta tegola per Marash Kumbulla e per la Roma: per il nazionale albanese, lesione al menisco esterno destro. Tre mesi di stop e stagione finita: il giocatore era rientrato dagli impegni in Nazionale e aveva rimediato un infortunio nella gara contro Andorra.