Terzic saluta la Fiorentina: "La famiglia viola ha fatto tanto per me, sarete sempre nel mio cuore"

Attraverso il proprio profilo Instagram, il laterale serbo Aleksa Terzic ha voluto salutare la Fiorentina e i suoi tifosi dopo il suo trasferimento al RB Salisburgo: "Innanzitutto vorrei ringraziare la famiglia viola per tutto quello che ha fatto per me finora, sono cresciuto con vuoi sia come persona che come giocatore. Ho passato quasi 4 anni alla Fiorentina e ho sempre dato il massimo per questa maglia. Grazie mille ancora una volta, rimarrete per sempre nel mio cuore".

Le cifre dell'operazione

Alla Fiorentina entrano 5,5 milioni di euro più 2,5 di bonus e, come raccontatovi da TMW nella giornata di ieri, pure una percentuale sulla futura rivendita. Terzic interessava nei mesi scorsi anche al Bologna, che ha mollato però il colpo di fronte alle richieste del club di Commisso.