Terzino destro, uomo di fiducia di Corrent. Chi è Gresele, laterale dell'Hellas in terapia intensiva

Uomo di fiducia di Nicola Corrent nella Primavera dell'Hellas Verona, un ragazzo in grado di farsi voler bene da tutti. Andrea Gresele, protagonista dell'incidente che ha reso necessario il suo ricovero in terapia intensiva, è soprattutto uno a cui piace correre. Sulla fascia destra, la sua casa, quella che l'ha visto crescere dal suo approdo nel settore giovanile gialloblù nel 2017. Negli ultimi quattro anni è stato il protagonista di una rapida ascesa nel settore giovanile gialloblù, squadra dopo squadra fino alla Primavera dove lo status di titolare l'ha conquistato grazie alla dedizione al lavoro e al suo talento.

Carico di significato e autenticità il messaggio che la società, tramite i propri social, ha voluto rivolgergli: "Siamo vicini a te, ai tuoi cari e a chi, come noi, ti vuole bene. Forza Andrea!".

Gresele viene raccontato da chi lo conosce bene come un ragazzo focalizzato sui suoi obiettivi, divisi tra la passione per il calcio e lo studio. E proprio quel modo di essere, di porsi, hanno provocato lo sgomento dei suoi cari per l'incidente. Dolore, ma anche speranza. E allora forza Andrea, perché qui facciamo tutti il tifo per te.