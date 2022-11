Thiago Motta sicuro: "L'Inter tornerà a correre per lo scudetto. Lotterà fino alla fine"

Grande ex di serata, Thiago Motta ha commentato in conferenza stampa le speranze scudetto dell'Inter, dopo il 6-1 subito dal suo Bologna a San Siro: "Tornerà in corsa? Per me sì, ha grande qualità e sicuramente lotterà fino alla fine".

Le parole di Motta in conferenza stampa.