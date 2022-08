Tiago Pinto sul sorteggio di EL: "Col Betis gara caliente, ma noi siamo qui per vincere il girone"

Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, ha commentato così il sorteggio di Europa League ai microfoni di Sky Sport: "Quando arrivi a questo livello in Europa, è sempre difficile e ogni anno ci sono delle sorprese. Il Betis per esempio ha fatto una stagione strepitosa, l'abbiamo anche affrontato in una gara caliente durante la pre-season. Ci aspetta un gruppo tosto e competitivo, ma noi siamo qua per vincere le partite e andare avanti",

Cosa vi ha lasciato la vittoria della Conference League?

"Quando una squadra vince, la fiducia individuale e collettiva cresce. Penso che abbiamo la responsabilità di fare bene, vincere il girone e andare avanti. Quest'estate abbiamo lavorato per costruire una squadra più forte, ma il mercato non è ancora chiuso. Vediamo cosa succede nei prossimi giorni, ho ancora qualcosa da fare (ride, ndr)".

Arriveranno Belotti e Camara?

"Voglio ringraziare i tifosi della Roma perché prima del sorteggio abbiamo venduto 35.000 abbonamenti. Sul mercato capisco la curiosità delle persone... Tutti hanno capito che, quando avviene un problema, troviamo subito una soluzione. Lo abbiamo fatto la scorsa stagione. Fino alla fine del mercato lavoreremo insieme per avere una squadra più forte della scorsa stagione. I tifosi possono avere fiducia".

Quali possono essere le nuove rivelazioni giallorosse in questa stagione?

"Puntiamo molto sui giovani come si è visto nella passata stagione. Volpato e Faticanti sono i ragazzi che si allenano più spesso con la prima squadra. Hanno qualità e prospettive importanti, ma anche la responsabilità di essere sempre dei professionisti. Loro così come tanti altri giovani del nostro vivaio".

Come avete reagito al brutto infortunio di Gini Wijnaldum?

"Sono state 24 ore veramente difficili da gestire. Ci siamo impegnati tutti, io come ds e tutta la società, per prendere Gini. In due settimane si è inserito benissimo qui, sembrava fosse a Roma da un anno. Il suo infortunio è stata una vera sfortuna, ma lui ha risposto col sorriso ed è stato il primo ad approcciarlo nel modo giusto. Penso che sarà il nostro grande rinforzo di gennaio. Lo abbiamo preso per tutta la stagione e lo aspetteremo".