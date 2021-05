Tifosi allo stadio, ok dalla cabina di regia al 25% di pubblico dall'1 giugno per gli eventi sportivi

vedi letture

Dalla cabina di regia di Palazzo Chigi, informa Sky Sport, emergono novità per quel che riguarda la presenza dei tifosi negli stadi. Secondo l'emittente i tifosi potranno assistere ad eventi e competizioni sportive all'aperto a partire dall'1 giugno, mentre per quelle al chiuso occorrerà aspettare l'1 luglio. I limiti sono quelli già fissati in precedenza: la capienza sarà limitata al 25% dei posti disponibili e comunque non superiore alle 1000 persone per gli eventi all'aperto e alle 500 persone per quelli al chiuso. La presenza di pubblico non sarà più limitata alle competizioni di interesse nazionale.