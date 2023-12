tmw Ag.Scalvini: "Piace a tutti i top club europei. Non sappiamo cosa accadrà a gennaio"

Che stagione è per Scalvini? E' una delle domande poste a Tullio Tinti, procuratore tra gli altri di Giorgio Scalvini, in merito al momento che sta attraversando il centrale dell'Atalanta. Questa la sua risposta a margine dell'Assemblea dell'Assoagenti in scena oggi a Milano: "Una stagione come le altre da grande calciatore qual è. Magari ce ne fossero una ventina di Scalvini in Italia..."

Quale sarà il suo futuro?

"Scalvini è al terzo campionato in Serie A. E' un ragazzo che per età e qualità è attenzionato da tutti i top club europei. Manca ancora un mese al calciomercato, non sappiamo cosa succederà perché è condizionato da infortuni e altri fattori. Scalvini è un giocatore di grande sostanza, è a tutti gli effetti un titolare dell'Atalanta e fa parte della Nazionale. E' attenzionato da tutti, vedremo il da farsi. Ha già dimostrato di essere un potenziale campione".

