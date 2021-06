tmw Asencio-Genoa, è finita: il classe '98 ora è svincolato ed è un affare a costo zero

In prestito al Pescara prima e alla SPAL poi nell'ultima stagione, l'attaccante spagnolo classe '98 Raul Asencio è ora libero da vincoli contrattuali. Il Genoa infatti non ha esercitato l'opzione per rinnovare il contratto per un'altra stagione, ha provato a trovare col giocatore un accordo di più lunga durata ma la trattativa s'è conclusa con un nulla di fatto. E ora Asencio è alla ricerca di una nuova sistemazione da svincolato.

Ventitré anni, Asencio nato a Vila-Real ha colpi importanti e tra Cosenza, Pescara e SPAL ha dimostrato di poter dire la sua in Italia. E ora è anche svincolato, e questo per i club interessati rende l'affare ancora più interessante: per prospettiva, per una possibile futura plusvalenza.

Tra Serie A e Serie B, tanti club hanno chiesto informazioni sui costi dell'operazione: compresa la SPAL, che ha l'idea di riportarlo a Ferrara dopo gli ultimi sei mesi. In Spagna, hanno preso informazioni Elche e Girona.