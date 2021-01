tmw Benevento, Gaich è in Italia. Domani il centravanti sarà in città per la firma

Adolfo Gaich è atterrato in mattinata in Italia e già da domani sarà a disposizione del Benevento: il centravanti argentino, prelevato dal CSKA Mosca, andrà a rafforzare l'attacco di Filippo Inzaghi e già domani è atteso in città. L'operazione è stata definita ieri e domani il giocatore sarà in città per definire l'accordo non è escluso che l'attaccante classe '99 venga già convocato per il prossimo impegno dei sanniti, contro l'Inter.