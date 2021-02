tmw Bologna-Swiderski, si lavora per l’estate: la situazione

vedi letture

Il Bologna non molla Karol Swiderski. L’attaccante del Paok rimane un obiettivo di mercato dei rossoblu. Contatti ancora in corso, nonostante ieri le parti non abbiano concretizzato l’affare perché le due società non hanno trovato l’accordo. Il Bologna resta vigile ed è pronto a mettere sul piatto un quadriennale per Swiderski. Un campionato da giocatore e un mercato a cui il Bologna lavora già in vista dell’estate. Swiderski-Bologna, tutto rimandato...