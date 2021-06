tmw Buffon: "Allegri una certezza. Può aprire un altro mini ciclo alla Juventus"

Nella sua conferenza stampa di presentazione della sua Academy, Gianluigi Buffon ha parlato anche di ciò che Allegri potrà portare alla Juventus dopo il suo ritorno in bianconero: "Tutto quello di cui i dirigenti pensano ci sia bisogno. È una certezza nella gestione, nell'arrivare al risultato, in quello che i giocatori percepiscono. C'è anche una sorta di timore reverenziale da parte dei giocatori, che non guasta mai. Potrebbe far partire un altro mini ciclo".